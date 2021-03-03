Инфекционист предсказал, когда снизится заболеваемость COVID-19

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 все население страны получило широкие сведения об острых респираторных вирусных инфекциях, узнало специфику воздушно-капельного пути передачи и меры профилактики. Частично из-за этого заболеваемость другими болезнями снизилась. Такое предположение высказал врач-инфекционист Сергей Вознесенский.

Также, по мнению специалиста, люди осознали необходимость вакцинации и благодаря этому вскоре смогут вновь ходить по городу без масок. Врач указал, что снижения числа заражений коронавирусом можно будет ожидать уже с апреля.

«Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обычно снижается начиная с апреля месяца... Помимо этого, набирает масштабы массовая вакцинация. Все говорит о том, что у нас есть определенный оптимизм», - цитирует Вознесенского «360».

Однако эксперт не стал исключать и элемент непредсказуемости. Повлиять на ход событий в частности может ситуация с появлением новых штамов вируса и возможной несостоятельностью имеющейся сегодня у населения иммунной защиты.

Ранее сообщалось, что новая мутация коронавируса была обнаружена у новорожденного ребенка. Мать ребенка была больна коронавирусной инфекцией.