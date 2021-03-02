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В Роспотребнадзоре рекомендовали школьникам питаться 5 раз в день

Валентина Пескова
09:58 02.03.2021
В ведомстве напомнили учащимся, как важно придерживаться правильного режима питания и вести здоровый образ жизни.
В Роспотребнадзоре рекомендовали школьникам питаться 5 раз в день
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Специалисты Роспотребнадзора выпустили рекомендации для учащихся школ, в которых воспитанникам общеобразовательных учебных заведений советуют соблюдать режим здорового питания. Как отметили в ведомстве, важно понимать не только что и в каком количестве есть человек, но и в какое время и насколько часто.  

«Для школьников требуется пять приемов пищи в сутки в зависимости от нагрузки, через 4-5 часов. При этом завтрак должен быть плотным и включать в себя горячее блюдо. А обед - состоять из трех или четырех блюд, одно из которых - суп», - говорится в сообщении.

Согласно рекомендациям специалистов, в полдник можно перекусить свежими фруктами или ягодами. Он обычно бывает легким и включает в себя молоко или кисломолочный напиток с булочкой, которые изредка можно заменять на мучное блюдо (оладья или блинчики), а также кондитерскими изделиями. На ужин советуют использовать те же блюда, что и на завтрак, исключая мясные и рыбные продукты.

Кроме того, в ведомстве напомнили о важности здорового сна, особенно, в период напряженной умственной деятельности - на время экзаменов и контрольных школьникам советуют спать на один час больше.

«Примерные нормы ночного сна для школьников: в 1-4 классе - 10-10,5 часа, в 5-7 классе - 10,5 часа, в 6-9 классе - 9-9,5 часа, в 10-11 классе - 8-9 часов. При недосыпании страдает удельный вес той стадии сна (так называемый "быстрый сон"), от которой зависит способность к обучению и его успешность», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы преодолеть проблемы с засыпанием, лучше всего ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, ограничить эмоциональные нагрузки после 19.00, а также сформировать полезные привычки - вечерний душ, прогулка и чтение книг. Кроме того, кровать у ребенка должна быть ровной, а комната - хорошо проветренной.

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