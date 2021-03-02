СК начал проверку после пожара в интернате в Тверской области

Следственный комитет начал проверку после пожара в интернате в Тверской области, где погибла пациентка.

Информация о пожаре поступила 1 марта в 23:48 по московскому времени. Загорелась комната на площади 15 квадратных метров на первом этаже двухэтажного здания психоневрологического интерната в деревне Дергино. Согласно информации экстренных служб, пострадали четыре человека, один из которых скончался. Одну женщину с ожогами доставили в больницу, двоим оказали амбулаторную помощь.

В настоящий момент проводятся все необходимые мероприятия - назначено проведение пожарно-технической экспертизы, судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти погибшей.