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Матвиенко призвала перевести российских школьников на пятидневную учебную неделю

Светлана Иванова
09:30 02.03.2021
В этом случае дети будут больше времени проводить на свежем воздухе и с родителями, указала парламентарий.
Матвиенко призвала перевести российских школьников на пятидневную учебную неделю
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за перевод российских школьников на пятидневную учебную неделю вместо шестидневной. Как пояснила парламентарий, в этом случае дети будут больше времени проводить на улице и с родителями, что важно для физического и творческого развития.

«Задача в том, чтобы ребенок имел время на физическое развитие, на прогулки, игры на свежем воздухе, чтобы он мог, кроме уроков, посещать кружки и творчески развиваться. Ну и, самое главное, чтобы ребенок как можно больше времени проводил с родителями», - заявила Матвиенко РИА Новости.

Председатель Совета Федерации назвала шестидневную неделю вынужденным решением из-за нехватки учителей и помещений. По этой причине в некоторых школах учебное расписание организовано в две или даже три смены, отметила Матвиенко. При этом она призвала создавать необходимые условия для введения пятидневки.

«Но надо создавать условия для того, чтобы все-таки дети учились пять дней, имели больше возможностей для отдыха, для развития, для общения с родителями. Я считаю, это очень и очень важно», - пояснила парламентарий.

Она обратила внимание на учебные перегрузки школьников и невозможность восстановиться за один выходной день. Матвиенко напомнила, что ребенок «не компьютер», а задача школы не сводится к тому, чтобы «напихать в него как можно больше информации».

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