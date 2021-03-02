В Совфеде оценили перспективы отдыха россиян за рубежом в этом году

Россия будет постепенно будет открывать границы с другими странами по мере улучшения ситуации с COVID-19 в мире, однако дать прогноз, когда это произойдет, пока никто не в состоянии.

Как рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, в РФ ситуация с коронавирусом объективно улучшается. Это является и результатом начавшейся массовой вакцинации, и возросшей дисциплины россиян, которые носят маски и перчатки, а также соблюдают требования социальной дистанции.

Говоря о перспективах для россиян поехать в отпуск за рубеж, спикер подчеркнула, что ситуация здесь зависит не от властей РФ. Так, ситуация с пандемией в Европе и других странах развивается пока крайне сложно.

«С дальнейшим улучшением ситуации с пандемией мы будем готовы открывать авиасообщение по новым направлениям, но - как известно, это двустороннее решение - только туда, где будут готовы принимать наших граждан другие страны», - цитирует Матвиенко РИА Новости.

Как отметила спикер, гарантированно планировать отпуск сейчас можно только по России. В таком случае путешественникам не придется бояться, что неожиданно закроются какие-то границы или будут отменены авиарейсы.