Накрывшая Россию сильная магнитная буря сегодня достигнет пика
Россия находится во власти сильной магнитной бури. Шторм, вызванный мощными вспышками на Солнце, сегодня, по прогнозам ученых, достигнет своего пика. Тяжелее всего, предупреждают специалисты, придется метеозависимым людям - в такие дни они испытывают недомогание, головные боли и скачки давления.
При этом расслабляться жителям России пока рано. Достигнув максимальных показателей, буря ослабеет, однако, после небольшого затишья, вернется уже к выходным.
У выбросов плазмы на Солнце есть и свои плюсы: светило подарило россиянам редкой красоты северное сияние. Тысячи людей запечатлели ярко-зеленые сполохи на небе - лучше всего солнечный ветер был виден в Мурманской и Архангельской областях.
Начавшаяся накануне магнитная буря среднего уровня G2 стала для ученых полной неожиданностью, поскольку, согласно их прогнозам, вероятность магнитной бури 1 марта составляла всего 10%.