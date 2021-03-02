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Джими Хендрикса считают причастным к росту популяции попугаев в Великобритании

Алена Миронова
08:59 02.03.2021
Легенда гласит, что незадолго до смерти знаменитый гитарист выпустил в Лондоне двух длинношеих попугаев, которые начали размножаться.
Джими Хендрикса считают причастным к росту популяции попугаев в Великобритании
© Фото: Thom Lukas, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Американского гитариста-виртуоза, певца и композитора Джими Хендрикса считают виновным в росте популяции попугаев в Великобритании.

Яркие зеленые попугаи уже давно замечены по всей территории Великобритании, однако никто так и не смог понять, как и когда они впервые появились в стране.  Согласно одной из теорий, свою роль в этом сыграл знаменитый гитарист Джими Хендрикс. Легенда гласит, что незадолго до смерти музыкант выпустил в Лондоне двух длинношеих попугаев, которые начали размножаться и со временем мигрировали по всей Великобритании. Об этом сообщает Daily Star.

По данным Королевского общества защиты птиц, кольчатые попугаи были выведены в Великобритании с начала 1970-х годов после того, как содержащиеся в неволе птицы либо сбежали, либо были выпущены в дикую природу. Однако в организации утверждают, что в настоящий момент еще не имеется достаточно доказательств для того, чтобы подтвердить, что росту популяции попугаев поспособствовал именно гитарист.

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