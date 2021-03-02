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Курьер во Вьетнаме поймал девочку, выпавшую с 12-го этажа

Валентина Пескова
08:02 02.03.2021
Мужчина молниеносно оценил ситуацию, забрался на козырек первого этажа и протянул руки, в которые приземлился ребенок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В одночасье стал знаменитостью простой курьер службы доставки из вьетнамского Ханоя - мужчина поймал ребенка, который выпал с 12 этажа. Страшную сцену на балконе многоэтажки запечатлели жители соседних домов - 2-летняя девочка перелезла через перила и повисла на огромной высоте. Люди кричали и звали на помощь, но ребенок сорвался.

Когда уже все решили, что произойдет непоправимое - в судьбу ребенка вмешался случай. Находившийся неподалеку курьер доставки Нгуен Нгок Ман молниеносно оценил ситуацию, забрался на козырек первого этажа и вытянул руки.

«Я выскочил из машины, перелез через забор и залез на крышу - как оказалось, выбрал удачное место, она упала прямо мне в руки. Под нами проломилась крыша. Я прижал ребенка к себе, она все-таки сильно пострадала. Да и я сам был в шоке. В те секунды думал только о том, чтобы поймать ее, больше ни о чем», - поделился мужчина с прессой.

30-летний Нгуен невольно стал настоящим супергероем. Его пригласили в управление полиции и наградили за спасение ребенка, там же он познакомился с отцом девочки. Теперь водителя осаждают журналисты с просьбой дать интервью, а художники уже рисуют комиксы - в них Нгуен предстает в образе Супермена.

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