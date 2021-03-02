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Голикова назвала срок формирования коллективного иммунитета к коронавирусу

Алена Миронова
08:29 02.03.2021
Определить финальную дату достижения коллективного иммунитета поможет разработанная эпидемиолого-математическая модель в каждом регионе и в целом по России.
Голикова назвала срок формирования коллективного иммунитета к коронавирусу
© Фото: Evgeny Sinitsyn, XinHua, Globallookpress
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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 у 60% населения государства, который необходим для полного снятия ограничений, может сформироваться в России ближе к августу в том случае, если сегодняшний темп вакцинации сохранится. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она обратила внимание на то, что определить финальную дату достижения коллективного иммунитета поможет разработанная эпидемиолого-математическая модель в каждом регионе и в целом по государству.

«Эта дата может меняться, может быть сдвинута на более ранний срок и, скорее всего, так и будет. Зависит это исключительно только от темпов вакцинации», — передает ТАСС слова Голиковой.

Вице-премьер отметила, что сегодня Россия по уровню заболеваемости находится в той же точке, что и в конце мая 2020 года. Однако при этом число новых случае COVID-19 снижается, но все же остается достаточно серьезным.

Как отметил зампредседателя правительства, ситуация осложнена еще и тем, что зима и начало весны - период распространения традиционных вирусных инфекций. Однако сейчас видно, что новая коронавирусная инфекция практически вытеснила грипп.

Ранее бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко заявил о выработке у москвичей популяционного иммунитета к коронавирусу. Согласно его мнению, Москва сейчас показывает достаточно устойчивый иммунитет.

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