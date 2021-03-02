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У россиян выявили рост индекса «свободных денег»

Алена Миронова
07:28 02.03.2021
Эксперты полагают, что такой рост связан не с улучшением благосостояния, а в тенденции к формированию резервов на фоне пандемии и резкого скачка инфляции.
У россиян выявили рост индекса «свободных денег»
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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В январе 2021 года в бюджетах россиян резко возрос индекс «свободных денег» — на 82% по сравнению с декабрем прошлого года.

Эксперты полагают, что такой рост связан не с улучшением благосостояния, а в тенденции к формированию резервов на фоне пандемии и резкого скачка инфляции.

«В этом году эффект был усилен снизившимися из-за ограничений возможностями трат на новогодних праздниках», - передает газета «Известия» слова эксперта Инны Караевой.

Учитывать предлагается также и то, что в 2020 году крупные расходы на покупки жители России растянули на весь год - это, в свою очередь, создало предпосылки для формирования новых денежных накоплений.

Также первый зимний месяц  2021 года оказался не активным из-за пандемии - многие люди отменили новогодние поездки, походы за покупками, больше проводили времени дома, а не в культурных учреждениях, магазинах и ресторанах. Об этом заявил доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.

Ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль рассказала, что вложение денег в валюту и недвижимость в текущем году поможет сохранить и преумножить свои капиталы. 

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