Первую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Словакию

Первая партия российской вакцина «Спутник V» доставлена в Словакию. Об этом заявил премьер-министр Игор Матович в аэропорту города Кошице, куда прибыл самолет ВВС республики C-27J Spartan с партией вакцины на борту.

Закупки российского препарата республика вслед за Венгрией начала, не дожидаясь официальной регистрации в ЕС.

«Мы не можем ждать», - подчеркнул премьер-министр.

Стало известно, что в Словакии каждый час умирают в среднем четыре пациента с диагнозом COVID-19. Разрешение на использование в республике российской вакцины выдало Министерство здравоохранения Словакии.

Ранее швейцарские СМИ назвали преимущества «Спутника V» перед западными вакцинами. Так, издание обратило внимание на подтвержденную эффективность вакцины. Существенным преимуществом вакцины «Спутник V» назвали ее разработку на основе хорошо изученной аденовирусной платформы.