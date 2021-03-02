Стали известны характеристики нового iPhone 13

Стали известны характеристики новых iPhone 13.

Выяснилось, что размер новых смартфонов останется таким же, как и прежде, однако увеличится их вес. Улучшены будут характеристики фотокамеры и модема 5G. Более крупной станет и батарея. Об этом сообщает CNBS со ссылкой на аналитика TF International Securities Мин Чи Куо.

Аналитик предположил, что новый смартфон Apple избавится также от привычной «челки» и получит одно отверстие для камеры, однако такая модель может появиться не ранее 2023 года.

Отмечается, что американская корпорация намерена вернуть в новое поколение смартфонов сканер отпечатков пальцев Touch ID, от которого разработчики отказались еще в 2017 году.

Ранее появилась информация о том, что пользователи iPhone смогут отправлять эмодзи с вакциной от COVID-19. Для устройств на операционной системе iOS 14.5 будут предложены 217 новых вариантов эмодзи. В частности, пользователи смогут отправлять изображение вакцины и бородатой женщины.