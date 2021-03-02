Стоматолог рассказал, какое обезболивание подходит гипертоникам

Обезболивание с вазоконстриктором - веществом, которое вызывает сужение кровеносных сосудов и уменьшение кровотока в них, применяемое обычно стоматологами, может дополнительно повысить артериальное давление пациенту-гипертонику.

Как объяснил доктор медицинских наук, стоматолог Андрей Орлов, зная, что организм пришедшего на прием человека может отреагировать на местную анестезию повышением давления, лучше всего в таких случаях для обезболивания использовать седативные препараты в минимальных дозах.

«Важно применение этой технологии у больных, которые перенесли инсульт, инфаркт, у кого был большой стресс. Стресс порождает ряд симптомокомплексов, которые потом развиваются и выливаются в дооперационном или постоперационном периоде», - цитирует специалиста радио Sputnik.

При применении успокаивающих препаратов у человека появляется ощущение, что он задремал, поэтому лечение под седацией часто называют лечением «во сне». Как объяснил стоматолог, эта технология помогает в работе с пациентами, имеющими хронические заболевания и проблемы с сердечно-сосудистой системой.