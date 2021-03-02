Онищенко рассказал, кому следует соблюдать все меры профилактики COVID-19 после ослабления ограничений

Молодым людям, которые не сделали прививку от коронавируса, следует соблюдать все меры профилактики, несмотря на ослабление ограничений. Об этом заявил бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Он подчеркнул, что в настоящий момент происходит не отмена, а смена одних защитных мер на другие.

«Я бы хотел обратиться к молодым людям, которые не привились и не переболели, но у которых в семьях есть старшее поколение. Я бы хотел им сказать, чтобы не поддавались на эту отмену ограничений», - передает радио Sputnik слова Онищенко.

Экс-глава Роспотребнадзора обратил внимание на то, что этой группе населения следует, наоборот, соблюдать все предписанные меры предосторожности более тщательно.

Ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге рассказал, что пандемия коронавируса может завершиться в начале 2022 года. Он отметил, что COVID-19 не исчезнет из человеческой популяции, однако к обозначенному сроку отпадет необходимость в ограничительных мерах для борьбы с вирусом.