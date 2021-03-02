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Польский журналист заявил о поражении в битве против «Северного потока-2»

Алена Миронова
06:56 02.03.2021
Станислав Левицкий считает, что помешать реализации российского проекта не получилось из-за согласия Швеции, Дании и Финляндии на строительство газопровода.
Польский журналист заявил о поражении в битве против «Северного потока-2»
© Фото: Jens Büttner ZB Globallookpress
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Польский журналист Станислав Левицкий заявил о поражении в битве против «Северного потока-2».

Согласно мнению автора, Джо Байден сдался, поэтому расширения санкций в отношении проекта не планируется. Это, в свою очередь, означает лишь то, что газопровод скорее всего будет достроен и запущен.

«Если так и произойдет, то Польшу, которая на протяжении двух с лишним десятилетий боролась с российским газом, можно будет назвать побежденной», — размышляет журналист.

Левицкий считает, что помешать реализации российского проекта не получилось из-за согласия Швеции, Дании и Финляндии на строительство газопровода. Они, как пишет автор, проигнорировали в данном вопросе интересы Польши и Украины.

Ранее на Украине сообщили о готовности к запуску «Северного потока - 2». Глава правления госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев отметил, что с учетом подземных хранилищ, а также полной интеграции в европейскую газотранспортную систему Киев сможет получать достаточное количество ресурсов по «справедливой цене».

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