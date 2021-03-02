Иммунолог объяснила, как спасти жизнь человека при внезапном приступе аллергии

Аллергия может совершенно неожиданно настигнуть человека в любом возрасте. Такие проявления, как высыпания, не являются опасными для жизни, тогда как систематические аллергические реакции могут представлять большую угрозу.

Привести к смерти может сильный отек слизистых, органов дыхания и реакции, подобные анафилактическому шоку. При тяжелых аллергических проявлениях требуется сразу же вызывать скорую помощь.

Такую рекомендацию дала иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с «360». Она отметила, что часто помочь при приступе могут специальные лекарства, которые не всегда имеются под рукой. При этом точное время, которое есть в запасе у пациента для снятия симптомов, часто неизвестно.

«Может, несколько минут, а может — час и более. Зависит от того, какой фактор вызвал отек», - указала врач.

Логина отметила, что большая часть аллергий поддаются лечению, поэтому при обнаружении у себя признаков аллергической реакции нужно посетить врача.