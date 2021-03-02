Американцы признали Су-35 одним из самых красивых истребителей
Российский самолет занял второе место в читательском рейтинге.
© Фото: Минобороны России
Читатели американского издания Defence Blog выбрали пятерку самых красивых истребителей в мире. Российский самолет Су-35 поколения 4++ получил 14% голосов и занял второе место.
«Су-35 занимает второе место с 14% голосов», - сообщает издание.
Первое место в рейтинге американского журнала занял самолет ВВС США F-22 Raptor - он получил 40% голосов. Также в рейтинг попали французский Dassault Rafale, американский F-15 Eagle и европейский Eurofighter Typhoon.