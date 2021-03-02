В Twitter введут пометки о дезинформации касательно вакцин от COVID-19

В соцсети Twitter станут отмечать посты, содержащие ложную или недостоверную информацию о вакцинах от коронавирусной инфекции. Данное нововведение дополнит уже применяемые администрацией меры по борьбе с «наиболее вредоносными» сведениями.

К настоящему моменту в социальной сети уже были удалены 8,4 тысячи твитов, посвященных COVID-19, по всему миру. За множественные нарушения правил Twitter пользователи будут навсегда блокироваться. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в Роскомнадзоре указали на факт многократного нарушения Twitter российского законодательства. Соцсеть не единожды игнорировала требования ведомства удалить материалы с запрещенной в РФ информацией.