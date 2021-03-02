В стране и мире «До последнего надеялся на оправдательный приговор»: политолог рассказал о плане Саркози на суде Алексей Курильченко По мнению Сергея Федорова, политическому имиджу экс-президента Франции нанесен колоссальный ущерб. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sadak Souici Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Ведущий научный сотрудник РАН Сергей Федоров рассказал «Звезде» о намерении бывшего президента Франции Николя Саркози добиться оправдательного приговора. По его словам, все попытки политика добиться этого окончились неудачей. «Урон, нанесенный политическому имиджу бывшему президента Франции, его политической карьере, огромный. До последнего момента Саркози надеялся, что сможет оправдаться во время судебного процесса и приговор вынесен не будет. Тем не менее, все его попытки выйти из этого дела закончились неудачей», - рассказал Федоров. Ранее суд Парижа признал политика виновным в коррупции и торговле влиянием. Судья приговорил его к трем годам тюрьмы - два из них условно. Это первый экс-президент страны, который получил реальный срок. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика