Джоли продала картину Черчилля на аукционе за рекордную сумму

Картина легендарного британского экс-премьера Уинстона Черчилля «Минарет мечети Аль-Кутубия», подаренная им когда-то бывшему президенту США Франклину Рузвельту, была продана по рекордной для работ политика цене. На аукцион лот выставила американская актриса Анджелина Джоли.

Произведение ушло «с молотка» за 11,5 миллиона долларов. По предварительной оценке, стоимость полотна должна была составить лишь 2-3,4 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Christie's.

Данная картина является единственной работой, написанной Черчиллем за время Второй Мировой войны. Предположительно, премьер создал ее после Касабланской конференции в 1943 году. Семья Джоли приобрела полотно в 2011 году.