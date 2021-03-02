СМИ сообщили об атаке базы ООН в Нигерии боевиками

Боевики совершили атаку на базу и центр гуманитарной помощи ООН в Нигерии. В настоящее время 25 сотрудников организации укрылись в убежище и ожидают освобождения от осады. В результате атаки никто не пострадал, однако имуществу был нанесен серьезный ущерб.

«Гуманитарный центр был полностью сожжен», - указывают источники агентства France-Presse.

Предположительно, нападение произвели члены террористической группировки «Западноафриканская провинция исламского государства»*, связанной с ИГИЛ*.

Ранее на территории Сирии с помощью беспилотников ВКС России был обнаружен крупный схрон оружия террористов. В ходе операции была уничтожена группа боевиков, охранявших тайник.

* ISWAP, бывшая «Боко харам» - террористическая организация, запрещена в РФ.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещена в РФ.