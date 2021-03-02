Врач рассказала, как бороться с «коварством погоды» и не подхватить простуду весной

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала «Звезде», как можно защититься от простуды в начале весны. В первую очередь она рекомендовала россиянам, и в частности жителям столицы, правильно одеваться.

«Вопрос об одежде в марте стоит очень остро. Во-первых, этот март обещает у нас быть очень холодным. И нужно стараться все-таки не переодеваться быстро, потому что снег и сырость будут стоять долго», - указала эксперт.

Медик отметила, что в Москве, как и во многих других городах, важно сохранять в сухости ноги, остерегаясь «потоков» на асфальте из-за таяния снега.

Значимым при подобной погоде, по мнению врача, является закрытое горло, что можно обеспечить одеждой или аксессуарами. Также важно не снимать маски, потому что при смене среды на более влажную вирусные атаки начинают усиливаться.

«Самое-самое основное - не переохлаждаться. Долго не стоять на холодном ветре. Если мы гуляем, то одеваемся по сезону, чем теплей, тем лучше - "пар костей не ломит ". Можно расстегнуться, но ни в коем случае не раздеваться и не надевать легкую одежду. Погода коварная, у нас ветра», - обозначила Лапа.

Специалист добавила, что важно помнить о перепадах температуры в течение суток. Часто из-за относительно теплого дня и холодного утра и вечера люди подхватывают простуду.