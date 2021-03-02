Подросток погиб во время стрельбы в школе в Арканзасе

Во время стрельбы в школе в американском городе Пайн Блафф, штат Арканзас, погиб 15-летний подросток. Об этом сообщает издание Associated Press.

По данным местных СМИ, стрельбу открыл один из учеников во время перемены, после чего он попытался скрыться. Его нашла полиция в одном из районов города с помощью полицейской собаки.

Подстреленный подросток был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но врачи не смогли его спасти.

«Этот ужасный акт насилия лишил юношу будущего, а его родителей надежды. Мы должны удвоить наши усилия по обеспечению безопасности в школах», - заявил губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон.

На данный момент полиция задержала стрелявшего - обсуждается вопрос о выборе места заключения. Подозреваемый находится в следственном изоляторе для несовершеннолетних, однако в силу возраста может быть переведен в тюрьму для взрослых.