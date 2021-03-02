Четыре человека пострадали при пожаре в психоневрологическом интернате под Тверью

В психоневрологическом интернате в Тверской области случился пожар. Инцидент произошел в ночь на 2 марта на территории населенного пункта Дергино.

Огонь загорелся в небольшой комнате на первом этаже здания, из-за чего в 23.48 сработала пожарная сигнализация. С места происшествия были оперативно эвакуированы 54 человека. Еще пять человек спасли.

В результате возгорания четыре человека пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. В настоящее время возгорание ликвидировано.