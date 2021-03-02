Матвиенко заявила о необходимости разработать меры для игнорирующих законы РФ IT-компаний

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости разработать меры, которые обяжут крупные IT-компании выполнять требования Роскомнадзора и российского законодательства. Она не исключила возможность создания требования для зарубежных компаний регистрировать свои представительства в России и платить налоги в российский бюджет. Об этом Матвиенко рассказала в интервью РИА Новости.

«Мы-то рассчитывали, принимая законы раньше, что такие крупные, уважаемые интернет-компании не посмеют не выполнять наши законы. Это были такие законы-предупреждения, я бы сказала. Но мы ошиблись, они игнорируют наше законодательство. Теперь мы должны разработать такие меры, которые бы заставили их безусловно выполнять требования Роскомнадзора», - заявила председатель Совфеда.

Матвиенко отметила, что в отношении IT-компаний, которые «зарабатывают огромные деньги на каждой стране», необходимо разработать единые налоговые правила - в том числе и в России.