На Украине сообщили о готовности к запуску «Северного потока - 2»

Украинские власти подготовились к запуску газопровода «Северный поток - 2». Такое заявление сделал глава правления госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Мы подготовились к такому сценарию», - цитирует его издание «Украинская неделя».

Коболев указал, что с учетом подземных хранилищ, а также полной интеграции в европейскую газотранспортную систему Киев сможет получать достаточное количество ресурсов по «справедливой цене». Тем не менее, топ-менеджер признал и возможность потери при таком развитии событий доходов от транзита топлива, а также некоторой безопасности в сфере обеспечения газом.

Ранее сообщалось, что Германия намерена обсудить с Соединенными Штатами вопрос отмены санкций против газопровода «Северный поток-2». Власти ФРГ также не исключили, что из-за позиции страны в данном вопросе США могут ответить ограничениями в отношении немецкого фонда.