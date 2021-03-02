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Россияне смогут выйти в Интернет во время коротких авиарейсов

Анна Берестовая
02:06 02.03.2021
На данный момент такая услуга в РФ доступна только на дальнемагистральных рейсах.
Россияне смогут выйти в Интернет во время коротких авиарейсов
© Фото: pixabay.com
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Российская авиакомпания «Аэрофлот» начиная с апреля введет возможность использовать Интернет на коротких рейсах. Для этого новое оборудование установят на 16 самолетах. Для получения такой услуги пассажиры должны будут внести дополнительную плату.

На данный момент опция используется лишь на дальнемагистральных рейсах все того же «Аэрофлота». Также в настоящее время вопрос предоставления Интернета в самолетах рассматривают Utair и «Уральские авиалинии».

Стоить выход в Сеть под облаками будет достаточно недешево. За 200 мб трафика в течение полета пассажир должен будет отдать 25 долларов, 120 мб на три часа обойдутся в 17 долларов, 50 мб на час оцениваются в девять долларов, а свободный доступ к мессенджерам - в пять. Бесплатно предоставлять Интернет российские перевозчики в ближайшее время не планируют.

Подобные обновления являются дорогостоящей инвестицией и могут обойтись «Аэрофлоту» почти в восемь миллионов долларов. Как указал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с «Известиями», для российской авиакомпании это является в первую очередь шагом к достижению премиального уровня перевозок с пятью звездами от Skytrax, вместо имеющихся четырех.

«Для массовой аудитории услуга доступа в Интернет на коротких линиях не критична», - подметил эксперт.

Ранее «Аэрофлот» возобновил продажу льготных билетов в Москву и из столицы для жителей Дальнего Востока. Стоимость билета в одну сторону по специальной цене составила 10 200 рублей.

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