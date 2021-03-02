Врачи назвали пять способов снизить риск инсульта

Для того, чтобы с меньшей вероятностью столкнуться с инсультом и его последствиями в будущем, следует придерживаться пяти основных правил. Набор соответствующих рекомендаций был разработан специалистами Гарвардской медицинской школы.

В первую очередь, начать профилактику стоит сразу же уменьшив в рационе количество соли, а с ней и копчености из мяса и рыбы, колбасы и чипсы. Далее, необходимо регулярно заниматься спортом для снижения риска ожирения.

В третьих, стоит еще подкорректировать питание и включить в него авокадо, миндаль, жирную рыбу, а также рапсовое, кукурузное и подсолнечное масла. В четвертых, для здоровья и профилактики заболеваний стоит употреблять побольше овощей и фруктов.

Наконец, пятый совет медиков - полностью отказаться от курения. Вредная привычка оказывает крайне негативное воздействие на организм и может повышать артериальное давление. Об этом пишет Express.

Ранее российские эксперты установили, что богатые растительным белком продукты способны заметно продлить срок жизни. Также они могут снижать риски развития онкологии, инфарктов и инсультов.