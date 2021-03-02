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Аваков заявил о «значительной принадлежности» русского языка к Украине

Алексей Курильченко
23:53 02.03.2021
Глава МВД Украины предложил организовать всемирное вещание украинских телеканалов на русском языке.
Аваков заявил о «значительной принадлежности» русского языка к Украине
© Фото: Виталий Аньков РИА Новости
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Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о том, что русская языковая культура в значительной мере принадлежит украинцам и предложил начать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру. Об этом глава ведомства заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Я бы инициировал, чтобы наши телеканалы были по всему миру, в том числе русскоязычные… Русский язык, или, как я его называю, слобожанский язык, не принадлежит России. В Украине государственный язык - украинский… Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам», - считает Аваков.

По мнению главы украинского ведомства, украинские телеканалы будут с удовольствием смотреть за рубежом.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о том, что вакцинация всего населения Украины от коронавируса, в случае сохранения тех темпов, с которыми она проводится сейчас, займет в общей сумме 200 лет.

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