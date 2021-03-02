Бастрыкин поручил организовать проверку из-за призывов к суициду в TikTok

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал начало проверки в связи с распространением в TikTok контента с призывами к самоубийству. По сведениям СК, подобные ролики стали расходится в соцсети с конца февраля.

В адрес ведомства продолжают поступать обращения с просьбой остановить публикацию опасных материалов, направленных на детей, а также установить причастных к произошедшему лиц. По данному вопросу уже проводятся профилактические мероприятия. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Ранее в Воронеже едва не погибла девятилетняя девочка, проглотившая магнитные шарики. Этот случай стал не первым за последнее время. Популярность подобного конструктора, который порой дети используют не по назначению, выросла в связи с новым трендом в TikTok.