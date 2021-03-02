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В Раде подсчитали, что на вакцинацию всех украинцев уйдет 200 лет

Анна Берестовая
23:24 02.03.2021
Критике подверглись и темпы тестирования на COVID-19.
В Раде подсчитали, что на вакцинацию всех украинцев уйдет 200 лет
© Фото: pixabay.com
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Вакцинация всего населения Украины, в случае сохранения тех темпов, с которыми она проводится сейчас, займет в общей сумме 200 лет. Такое заявление сделал депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Политик указал, что примерное число человек, прививаемых за сутки, как показали последние дни, равно всего лишь 600. Он также напомнил, что в стране проводить вакцинацию начали последними в Европе.

Критике подверглись и темпы тестирования на COVID-19. Гончаренко указал, что за 28 февраля было сделано 23 тысячи тестов из обещанной суточной нормы в 70 тысяч. При этом в той же Италии за сутки тест на коронавирус делают 250 тысяч раз.

«Мы продолжаем не делать тесты, не делать вакцины и делать вид, что мы преодолеем COVID?», - возмутился депутат.

Ранее на территорию Украины были доставлены из Индии 500 тысяч доз вакцины Oxford/AstraZeneca. Самолет с препаратами прибыл утром 23 февраля.

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