В стране и мире Саркози может обратиться в ЕСПЧ Кира Карон Суд Парижа признал политика виновным в коррупции и торговле влиянием. © Фото: Sadak Souici Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Бывший президент Франции Николя Саркози не исключил вариант обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). «Я обжаловал решение (суда), возможно, понадобится, чтобы эта борьба закончилась в ЕСПЧ. Для меня будет болезненно, если осудят мою собственную страну, но я готов к этому, потому что это будет ценой демократии», - заявил Саркози в интервью газете Figaro. Николя Саркози был приговорен к трем годам лишения свободы 1 марта - два года условно и год, возможно, под домашним арестом. Его признали виновным в коррупции и торговле влиянием в деле о прослушках, возбужденном в 2014 году в результате прослушивания его телефонных разговоров с адвокатом и прокуратурой. Это первый экс-президент страны, который получил реальный срок. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика