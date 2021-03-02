Саркози может обратиться в ЕСПЧ
Суд Парижа признал политика виновным в коррупции и торговле влиянием.
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Бывший президент Франции Николя Саркози не исключил вариант обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
«Я обжаловал решение (суда), возможно, понадобится, чтобы эта борьба закончилась в ЕСПЧ. Для меня будет болезненно, если осудят мою собственную страну, но я готов к этому, потому что это будет ценой демократии», - заявил Саркози в интервью газете Figaro.
Николя Саркози был приговорен к трем годам лишения свободы 1 марта - два года условно и год, возможно, под домашним арестом. Его признали виновным в коррупции и торговле влиянием в деле о прослушках, возбужденном в 2014 году в результате прослушивания его телефонных разговоров с адвокатом и прокуратурой. Это первый экс-президент страны, который получил реальный срок.