Ученые нашли новую мутацию COVID-19 у новорожденного ребенка

Новую мутацию COVID-19 впервые нашли шведские ученые. Об этом сообщает The Conversation.

Мать ребенка была больна коронавирусной инфекцией. Женщина была доставлена в больницу с сильными болями в животе. У ребенка зафиксировали аномально низкую частоту сердечных сокращений, что свидетельствовало о дефиците кислорода.

Полученные анализы показали положительный результат и у матери, и у новорожденного ребенка. А геномы вируса секвенировали, и выяснили, что ребенок заразился еще до рождения.



«Это первый случай генетического изменения коронавируса в уникальных условиях передачи от матери к плоду до рождения», - рассказала ученый, акушер-гинеколог из больницы Лундского университета Мехрен Зайгам.

По мнению ученого, новый штамм, который получил название A107G, появился всего через пять дней после рождения ребенка.

На данный момент, мать с ребенком выписаны из больницы. У малыша выработались антитела, и заболевание прошло без серьезных симптомов.