Площадью с Санкт-Петербург: отколовшийся в Антарктиде айсберг сняли из космоса

В Антарктиде гигантский айсберг, площадью с Санкт-Петербург, откололся от шельфового ледника Бранта. Спутниковые снимки были опубликованы в Twitter-аккаунте Центра наблюдения за ресурсами Земли и науки.

На первом снимке, сделанном в начале января, ледник еще целостный, однако на нем уже видны трещины. Второй кадр от 1 марта, снятый через несколько дней после откола айсберга наглядно показывает, что айсберг начал дрейфовать.

Сейчас гляциологи - ученые, наблюдающие за ледниками - пытаются понять, куда глыба намеревается уплыть. Юго-западные течения могут посадить его на мель или прибить к берегам южного полюса.