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«Не играйте с огнем»: Захарова назвала санкции США агрессией по отношению к РФ

Алексей Курильченко
22:44 02.03.2021
В МИД РФ призвали США не «читать нотации» России и честно выполнять свои обязательства.
«Не играйте с огнем»: Захарова назвала санкции США агрессией по отношению к РФ
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала американские санкции в отношении россиян и российских организаций, введенных из-за ситуации с Алексеем Навальным. Текст обращения опубликован на сайте МИД РФ.

«Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы "отравлением" А.Навального некими "боевыми химикатами". Все это – лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично», - говорится в сообщении.

По словам Захаровой, попытки США навязать что-либо России с помощью санкций или иного прессинга обречены на провал. Захарова призвала Белый дом «не играть с огнем» и вести с Кремлем равноправный диалог на разумной основе, а также честно выполнять свои обязательства.

Ранее министерство финансов США опубликовало список учреждений и людей, в отношении которых будут введены санкции, которые будут включать в себя экспортные и визовые ограничения. В список вошли представители прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и других ведомств.

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