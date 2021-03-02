В Германии предложили облегчить визовый режим с РФ

В Германии представили проект, который частично облегчит визовый режим с Россией. Проект предвыборной программы представила партия немецких социал-демократов СДПГ, входящая в коалиционное правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель. Об этом говорится в предвыборной программе СДПГ.

«При всей необходимой критике мы и в отношении России делаем ставку на готовность к диалогу и сотрудничеству. Мир в Европе возможен не против, а только с Россией», - сообщается в документе.

В заключение также отметили, что «ценными в отношениях с Россией являются межобщественные контакты, поддержка и расширение которое мы хотим продолжать».

Ранее в Германии заявили об усталости России от «упреков» Запада. Об этом сообщил глава Германо-российского форума Маттиас Платцек. Платцек подчеркнул, что европейцы постоянно «грозят пальцем» Москве, поскольку думают, что знают все намного лучше и убеждены, что «мир должен быть организован только так, как считают нужным».