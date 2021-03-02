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Вторая жизнь: девушка-авиареставратор восстанавливает легендарный Ту-104

Светлана Головина
Надежда Котормус
22:28 02.03.2021
Сейчас в мире таких самолетов почти не осталось и в Бердск на него приезжают полюбоваться ветераны авиации, молодые пилоты, а также туристы со всего мира.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В новосибирском Бердске авиареставратор Мария Карманова восстанавливает списанный Ту-104, чтобы сделать из него музей. По словам девушки, во время первой встречи самолет был в очень запущенном состоянии - куча макулатуры, что-то напоминающее катушки от кинопленок, а в салоне гора мусора.

Подтолкнула к необычному увлечению ее работа. Научный сотрудник Мария часто летала в командировки на конференции. В иллюминаторе с удовольствием рассматривала не пейзажи, а работу механизации. Затеем решил углубится в историю Ту-104.

В июне 1978 года Ту-104 совершит свою последнюю посадку на Бердский аэродром, где и простоит больше 40 лет. Разрушенный временем и вандалами, казалось, его не восстановить, однако Карманова решила попробовать. С задачами без очевидных решений она - математик по образованию - сталкивается ежедневно. Ей снова пришлось сесть за учебники - по спецоборудоваю.

Особая гордость авиареставратора - все датчики не просто муляжи или имитации, а реальные, работающие приборы. Одним из самых дорогих и запоминающихся подарков для нее оказался штурвал. Его подарил такой же неравнодушный к авиации энтузиаст.

На аэродром после работы она спешит и летом, и зимой. Свободные деньги тратит на «авиашоппинг». В помощь - тематические сайты. Что не удается найти - делают своими руками.

В мире целых Ту-104 не наберется и двух десятков. Сейчас это местная достопримечательность, на которую полюбоваться приезжают ветераны авиации и молодые пилоты, а также туристы со всего мира.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Надежды Котормус.

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