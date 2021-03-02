В Боливии пять студентов погибли, упав с четвертого этажа из-за давки
Несчастный случай произошел на факультете экономических, финансовых и административных наук.
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В Боливии в университете Эль-Альто давка на студенческом собрании привела к гибели пяти человек. Ограждения на четвертом этаже не выдержали давления толпы.
«На данный момент известно о пяти погибших и трех пострадавших, которые находятся в реанимации, после того что произошло в университете Эль-Альто», - сообщил глава боливийского МВД Карлос дель Кастильо.
Несчастный случай произошел на факультете экономических, финансовых и административных наук. Об этом сообщает пресс-служба университета. Молодые люди пришли для участия в студенческом собрании, передают РИА Новости.
Соболезнования семьям погибших выразил президент страны Луис Арсе. Он отметил, что факты произошедшего будут установлены.