Сирийские жители рассказали о своем быте в лагере беженцев в провинции Эс-Сувейда

Отдельный невысокий домик с жилой комнатой 3 на 2 метра - по меркам лагерей для беженцев условия отличные. Именно так живут сирийские беженцы в провинции Эс-Сувейда - в небольшом, накрытом брезентом помещении, которое они называют домом.

Дети Мухаммеда Салах Талаля родились уже здесь в лагере - одному два года, второму - год и три месяца. И таких семей в Сирии десятки тысяч - для них организуют специальные палаточные лагеря или как в этом случае под нужды беженцев отдали бывший детский лагерь.

«Я выращивал пшеницу, хлопок и ячмень. Я хорошо зарабатывал, не было проблем. А когда пришли американцы и подконтрольные им боевики они начали сжигать наши урожаи. Мой дом находится напротив территории нефтяной корпорации. Они захватили мой дом и поселились там», - рассказал Мухаммед Салах Талаль.

Люди в этом лагере уже давно наладили свой быт. Стирают одежду, готовят еду, работают и создают новые семьи. Сейчас здесь проживает около 350 человек, а всего за 9 лет через этот лагерь прошли больше 45 тысяч человек, оставшихся без крыши над головой.

Вокруг лагеря обширные сельхозугодья - мужчины могут наняться в помощь местным фермерам, но в основном люди сидят без работы. На помощь приходят офицеры российского Центра по примирению сторон. На регулярной основе они прибывают в лагеря беженцев и помогают жителям пережить эти тяжелые времена.

С начала работы в Сирии сотрудники ЦПВС почти три тысячи раз выезжали в самые разные уголки страны, где людям, попавшим в тяжелую ситуацию, передали тысячи тонн продуктов и теплых вещей.