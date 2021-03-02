В Сирии за сутки зафиксировано 23 обстрела с позиций террористов

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации сотрудниками российского Центра по примирению враждующих сторон зафиксировано 23 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. Об этом сообщил заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Карпов.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 23 обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны - 20 обстрелов), из них в провинции Идлиб - 14 обстрелов, в провинции Латакия - 6 обстрелов, в провинции Алеппо - 2 обстрела, в провинции Хама – 1 обстрел», - сказал военачальник.

Карпов подчеркнул, что продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Авшария и Мембидж.

«Подразделениями российской военной полиции продолжено сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке», - заключил Карпов.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.