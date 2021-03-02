В Калифорнии в результате ДТП погибли 15 человек

На юге штата Калифорния в результате ДТП погибли 15 человек, один из которых скончался в больнице. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на сотрудника местной дорожно-патрульной службы Артуро Платеро.

Смертельная авария произошла в 20 километрах от границы с Мексикой в округе Империал. К аварии со смертельным исходом привело столкновение нескольких автомобилей, в одном из которых находилось 27 человек.

На данный момент вся информация о ДТП устанавливается.