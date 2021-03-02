YouTube удалил с канала RT обращение Трампа

Видеохостинг YouTube удалил обращение бывшего президента США Дональда Трампа с канала RT. Об этом сообщили в Telegram-канале «RT на русском».

«За него же ранее видеохостинг влепил нам предупреждение. Якобы там было «недостаточно контекста, который дополнительно описывает и демонстрирует, что это "Trump's violative CPAC speech", хотя это прямой эфир без комментариев», - говорится в сообщении.

Также отмечено, что у других телеканалов запись того же самого выступления почему-то до сих пор «висит».

Ранее Трампа признали самым популярным политиком среди консерваторов в США. Бывший лидер страны получил симпатии 55% респондентов. На втором месте оказался губернатор Флориды Рон Десантис с 21% голосов, а на третьем - губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, получившая поддержку в 4%.