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YouTube удалил с канала RT обращение Трампа

Кира Карон
21:01 02.03.2021
Бывший президент США выступал на конференции консерваторов в Орландо.
YouTube удалил с канала RT обращение Трампа
© Фото: Paul Hennessy Keystone Press Agency Globallookpress
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Видеохостинг YouTube удалил обращение бывшего президента США Дональда Трампа с канала RT. Об этом сообщили в Telegram-канале «RT на русском».

«За него же ранее видеохостинг влепил нам предупреждение. Якобы там было «недостаточно контекста, который дополнительно описывает и демонстрирует,  что это "Trump's violative CPAC speech", хотя это прямой эфир без комментариев», - говорится в сообщении.

Также отмечено, что у других телеканалов запись того же самого выступления почему-то до сих пор «висит».

Ранее Трампа признали самым популярным политиком среди консерваторов в США. Бывший лидер страны получил симпатии 55% респондентов. На втором месте оказался губернатор Флориды Рон Десантис с 21% голосов, а на третьем - губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, получившая поддержку в 4%.

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