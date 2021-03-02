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В ожидании «Спутника»: как в Европе справляются с распространением коронавируса

Светлана Головина
Константин Коковешников
20:36 02.03.2021
Хуже всех в Евросоюзе эпидемиологическая обстановка складывается в Чехии, где число зараженных коронавирусом стремительно растет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ситуация с распространением коронавирса в странах Европы разная - где-то удалось остановить массовое заражение граждан, где-то число инфицированных по-прежнему растет. В попытках победить опасную инфекцию все больше стран желают привиться первой российской вакциной для профилактики COVID-19 «Спутник V».

Из самолета военно-транспортной авиации Минобороны Словакии выгружают первые две тысячи доз «Спутника V». В ближайшие три месяца планируют поставить около двух миллионов доз, что позволит почти вдвое ускорить сроки вакцинации.

«Мы начали закупать в России вакцину "Спутник V", не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств, поскольку времени для промедления нет. Вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан», - сказал премьер-министр Словакии Игорь Матович.

Хуже всех в Евросоюзе эпидемиологическая обстановка складывается в Чехии, где число зараженных коронавирусом стремительно растет. Накануне в стране запретили передвижение жителей из одного района в другой, за исключением поездок на работу и ухода за родственниками. Не работают школы, детские сады и все магазины кроме продуктовых. За соблюдением карантина следят 30 тысяч полицейских и военных.

«Я написал президенту Путину с просьбой о поставках "Спутник V". Если я правильно информирован, то эта просьба будет удовлетворена, но, конечно, необходима будет сертификация. Мне вполне хватило бы сертификации чешского Государственного института по контролю лекарств», - заявил президент Чехии Милош Земан.

Вакцин западного производства в ЕС не хватает, а завозить новые - не прошедшие регистрацию - запрещают бюрократия и политические установки.

«Вакцины - это не только вопрос здравоохранения. Это вопрос мирового лидерства, как история с космосом, Арктикой, как было с Гагариным - его полет удар по Западу. Ее (вакцину, - прим.ред) не будут пускать столько, сколько можно, а там, где пустят - будут доказывать, что она вредная, что она не работает», - считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Для самих жителей вряд ли имеет значение из какой страны поступит вакцина. Главное, чтобы она была. Показательна история Сан-Марино - одного из самых крохотных государств мира внутри Италии, где не дождавшись помощи от соседей, решили закупить российскую вакцину.

Подробнее о том, как складывается ситуация с вакцинацией в Европе смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Константина Коковешникова.

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