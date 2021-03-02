МЧС России предупредило о проведении масштабных проверок систем оповещения населения в регионах

В регионах России третьего марта будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. Проверки в 2021 году запланированы 3 марта и 6 октября.

Подача сигнала «Внимание всем!» запланирована с 10.40 по местному времени. Будут запущены электросирены и громкоговорители, а также последующее замещение эфира трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах до одной минуты.

Комплексные проверки являются отработкой своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, которые могут возникнуть при угрозе чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

МЧС России просит граждан сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми.