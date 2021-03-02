Названа дата начала ЕГЭ в 2021 году

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание проведения ЕГЭ в 2021 году. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно распоряжению основной период ЕГЭ в 2021 году начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. По русскому языку экзамен планируется провести в несколько дней 3 и 4 июня.

«Утвердить следующее расписание проведения Единого государственного экзамена в 2021 году: 31 мая (понедельник) - география, литература, химия; 3 июня (четверг) - русский язык; 4 июня (пятница) - русский язык», - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил особенности проведения итоговой аттестации для школьников в 2021 году, сообщается на сайте Правительства России. Так, выпускники российских школ будут проходить государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам. Как уточняется, данное решение принято с целью минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.