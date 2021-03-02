Продуктовый переполох: почему начался рост цен на яйца и мясо

Производители мяса птицы и яиц договорились не повышать цены на свою продукцию по крайней мере в течение двух месяцев. При этом руководители компаний рассчитывают на дополнительную господдержку. В ситуации с высокой стоимостью яиц и курицы поручено разбираться Минсельхозу.

Казалось бы, что может быть проще и дешевле, чем приготовить яичницу. Но так было раньше. Яйца и куриное мясо - главные ингредиенты наших завтраков и обедов. Цены с каждым месяцем растут все больше.

Раньше курица была 100 рублей, сейчас цена составляет 165 рублей. В прошлом году было подорожание от 15 до 30%. В этом году с января, то есть всего за два месяца, еще плюс 1-3%. Это больше, чем темпы инфляции. За дело взялась федеральная антимонопольная служба.

«По поручению правительства антимонопольные органы приступили к проведению проверок производителей яиц кур и мяса кур, на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства», - сообщила и.о. начальника управления контроля агропромышленного комплекса ФАС РФ Лариса Вовкивская.

О подорожании базовых продуктов Владимир Путин говорил еще в декабре. Тогда был «разнос» в кабинете министров, после этого цены на масло, сахар и хлеб удалось «заморозить». Теперь аналогичную проблему придется решать с курятиной и яйцами пока Минсельхозу.

И все же, в чем причина роста цен. Производители объясняют, что проблем несколько - это и птичий грипп, что ударил по шести регионам, и повышение тарифов на электроэнергию. Но главное вот что, для того чтобы кормить куриц и цыплят нужны тонны комбикорма. А он постоянно дорожает, так как большая часть комбикорма - импортная. А значит цены на него напрямую зависят от курса доллара.

«За последний год стоимость корма выросла в среднем на 30%. Если в 17-м году мы закупали зерно по 5 рублей за килограмм, то сейчас мы закупаем зерно по 12-13 рублей за килограмм», - рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства Александр Чибилькаев.

Саратовские птицеводы и вовсе уверяют, что порой они уже работают себе в убыток. Единственная надежда - на господдержку.

«В течение мая, июня и июля мы фактически отдаем яйцо ниже себестоимости. Терпим убытки. Я не против того, чтобы цены сдерживать, конечно. Но надо тогда и нам как-то компенсировать наши затраты», - сказал директор птицефабрики Игорь Захаров.

Почему бы куриц не кормить собственным зерном, произведенным здесь, в России, ведь оно дешевле. Соответственно, если его использовать, подешевеют и яйца и мясо. Ответ парадоксален - нашим компаниям это невыгодно. Продавая зерно на экспорт, они больше зарабатывают. Как заставить их работать на внутренний рынок? Ответ нашли в Минсельхозе, сейчас там разрабатывают схему, что поможет остановить рост цен.

А именно выдавать производителям больше льготных кредитов, компенсировать птицефабрикам затраты на оборудование, снизить нашу зависимость от импорта. Каким образом: для этого предлагается увеличить ввозные пошлины с 5-ти до 15%, чтобы продавать своим было попросту выгоднее.

«Если государство говорит, слушай, милый человек, так ведь нехорошо, нам нужно что-то оставить на внутреннем рынке, то тогда временно, пока ситуация не очень хорошая, мы давай временно увеличим экспортную пошлину. Тогда человек, который раньше продавал на внешнем рынке скажет: "Мне теперь, наверное, выгоднее продавать внутри страны», - объяснил директор Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Дмитрий Востриков.

«Продолжение курса на импортозамещение. Мы собираемся избавляться от импортного инкубационного яйца, а это 60-80% - зависимость у нас большая. Для этого предприятиям, которые построят производство инкубационного яйца, планируется субсидировать, возмещать капитальные затраты на строительство», - сказал исполнительный директор «Роспродсоюза» Андрей Марголин.

Пока эти предложения не воплотили в жизнь, приходится использовать административный ресурс. Минсельхоз договаривается с Национальным Союзом Птицеводов, чтобы начать контроль за ценами на яйца и мясо курицы.