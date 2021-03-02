Москвичей предупредили о гололедице и сильном ветре до утра среды

Департамент транспорта предупреждает жителей столицы, что с 21.00 второго марта до 9.00 третьего марта ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду и гололедица.



«Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и не парковаться под деревьями», - говорится в сообщении.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала «Звезде», как можно защититься от простуды в начале весны. В первую очередь она рекомендовала россиянам, и в частности жителям столицы, правильно одеваться.