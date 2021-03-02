В Европе заявили о росте числа мошенников, распространяющих «вакцину» от COVID-19

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) заявило о росте числа поддельных предложений, связанных с распространением вакцин для профилактики коронавируса. В частности, большая часть предложений злоумышленников связана с препаратами, одобренными для использования в Евросоюзе.

«На сегодняшний день все эти предложения вместе представляют собой миллиард доз вакцины по общей запрашиваемой цене почти в 14 миллиардов евро», - уточняется в комментарии европейской комиссии на запрос «Звезды».

Основная цель мошенников - убедить государственные органы сделать крупные авансовые платежи, чтобы обеспечить продажу, после чего исчезнуть. Подобная схема использовалась в прошлом году в отношении средств индивидуальной защиты, которые было трудно найти.

Посредники представляют собой оппортунистические компании, которые до недавнего времени бездействовали или торговали очень разными видами продукции. Часто они находятся за пределами ЕС, что затрудняет их идентификацию и дальнейшее расследование.

«Лучшая линия действий, которую мы преследуем, - это наблюдение и обмен информацией с нашими партнерами в государствах-членах ЕС и с Европолом. Мы предупредили государственные органы, и будем продолжать делать это, сообщать о любом предложении вакцин от посредников», - акцентировали представители бюро.

В конце февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на выработку стандартов сертификатов вакцинации потребуется не менее трех месяцев.