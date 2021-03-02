«Надуманные предлоги»: в Совете Федерации прокомментировали новые антироссийские санкции

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал новые санкции в отношении России попыткой заблокировать интересы страны.

«Это все надуманные предлоги, чтобы выступить против России, попытаться вновь заблокировать наши интересы. Во-первых, никакого отравления не было, уголовного расследования, совместных расследований между генпрокуратурой России и Германии. Мы не получили никаких сведений из клиники Шерите - все наши запросы остались без ответа и обвинения в отравлении Новичком выглядят смехотворно - человек, который был отравлен Новичком, через два-три дня разгуливает по клинике, а через неделю отдыхает», - сказал Джабаров.

По словам члена Совета Федерации, санкции давно стоят на потоке у американской стороны и сейчас к ним активно присоединяется Евросоюз.

«Это все надоело! В этот раз Россия должна как-то ответить. Чем меньше мы отвечаем, тем больше нарастает интерес и больше хочется нм навредить. Это контрпродуктивно, потому они никак не повлияют на наше дальнейшее развитие, движение вперед, а только ухудшат атмосферу двусторонних отношений», - подчеркнул Джабаров.

Во вторник, 2 марта, Евросоюз ввел персонaльные сaнкции в отношении высокопостaвленных сотрудников прaвоохрaнительных оргaнов России из-зa ситуaции с Aлексеем Навальным. В списке оказались генпрокурор Игорь Краснов, глава СК РФ Александр Бастрыкин, глава ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.