Названы главные причины повышения цен на яйца и курицу

Генеральный директор торговой площадки Кирилл Нечаев в эксклюзивной беседе со «Звездой» назвал причины повышения цен на куриц и яйца. По его словам, самым главным поводом для этого послужила внезапная вспышка птичьего гриппа.

«Цены поднялись в среднем на 15%. Это связано со вспышкой не только в России, но и в Казахстане, который является нашим большим импортером. Это - основная причина, но также подорожали и сырьевые продукты для производства курицы и яйца», - рассказал Нечаев.

Он также спрогнозировал сроки возвращения ситуации на круги своя - предположительно, для возобновления прежних условий торговли может понадобиться до двух кварталов. В качестве помощи пострадавшим от сложившейся ситуации товар из центральных филиалов направляется для продажи в регионы страны.

Ранее производители предупредили о возможном повышении цен на яйца и курицу. Это представляется экономически обоснованным из-за сокращения объемов птицеводческой продукции на рынке по причине сезонного фактора и распространения болезни.